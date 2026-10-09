Liceo San José realiza su tercera Feria de Salud Mental con 25 stands interactivos en Punta Arenas

Con el propósito de fortalecer el bienestar integral de la comunidad educativa y promover la contención de los jóvenes, el Liceo San José de Punta Arenas llevó a cabo la tercera edición de su Feria de Salud Mental. La jornada contó con la participación activa de alumnos, docentes y apoderados en las dependencias del establecimiento Salesiano.

El evento albergó 25 stands informativos e interactivos, integrando la presencia de programas de salud pública pertenecientes a los Centros de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna, el Instituto Nacional de Deportes (IND) y diversas instituciones públicas orientadas al apoyo psicosocial en Magallanes.

Redes de apoyo e innovación pedagógica

La psicóloga del Liceo San José, Katherine Saldivia, remarcó el sentido de la iniciativa: “El objetivo como equipo multidisciplinario, de convivencia y apoyo es otorgar un espacio de escucha, ayuda e intervención, activando oportunamente las redes de apoyo para nuestros estudiantes. Mantenemos una labor continua mediante talleres focalizados, atención individual y acompañamiento durante todo el año”, explicó.

Junto a los invitados externos, el colegio dispuso de cinco espacios propios liderados por el Centro de Alumnos, el Programa de Integración Escolar (PIE), la Pastoral, los Forjadores Ambientales y la Biblioteca CRA. En esta última área destacó la propuesta “La Botica de la Lectura”, iniciativa presentada por la bibliotecaria Angélica Concha que utiliza la literatura como herramienta terapéutica mediante la entrega de “recetas” con libros recomendados y espacios de diálogo para encauzar distintas emociones.