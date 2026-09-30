Mineduc distingue a 106 estudiantes de Magallanes con 100% de asistencia escolar durante el primer semestre de 2026

En una ceremonia orientada a relevar el valor del compromiso escolar, la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes distinguió a 106 estudiantes de diversos establecimientos de la zona por haber registrado un 100% de asistencia durante el primer semestre del año escolar 2026.

La actividad tuvo como propósito poner en valor el esfuerzo diario de niños, niñas y jóvenes que acudieron sin faltar un solo día a las aulas, remarcando que la presencia continua en el colegio es un factor clave para consolidar la convivencia, el desarrollo social y la adquisición de conocimientos fundamentales.

“Chile Aprende y Avanza” y el testimonio de las aulas

Entre las escolares homenajeadas estuvo Emilia Ortiz Montiel, alumna de tercero básico de la Escuela Elba Ojeda Gómez, quien compartió su alegría tras recibir el galvano: “Me gusta mucho ir a la escuela porque puedo compartir con mis compañeros, jugar y aprender cosas nuevas cada día. Me pone muy feliz este reconocimiento, porque venir todos los días es importante para avanzar”, expresó la estudiante.

Por su parte, desde la Secretaría de Educación, José Raúl Alvarado felicitó el impulso de las comunidades educativas y sus familias, vinculando la actividad con los lineamientos del Ministerio de Educación: “Esto se relaciona directamente con ‘Chile Aprende y Avanza’, programa que busca fortalecer la asistencia y recuperar los aprendizajes fundamentales, especialmente en lectura, escritura y matemáticas. Reconocer a estos 106 estudiantes es valorar su constancia y el respaldo de sus hogares”, concluyó.