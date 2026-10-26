SAG dona 79 plantas nativas al Ciijum de Punta Arenas para crear espacio patrimonial educativo con la Junji

Una valiosa alianza de educación ambiental y rescate identitario sellaron en Punta Arenas la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), tras la entrega de una significativa donación de flora autóctona destinada a habilitar un espacio patrimonial en el Patio de Luz del Centro Integral Infantil de Juego y Movimiento (Ciijum), emplazado en avenida Salvador Allende 0291.

La donación contempla un total de 79 plantas distribuidas en 22 especies representativas de los ecosistemas australes —entre ellas Senecio smithii, Apium australe, Calceolaria biflora y Senecio candicans—, además de sustrato especializado y labores de acondicionamiento botánico en el recinto. En la actividad de recepción participaron activamente los párvulos y funcionarias del Centro Educativo Cultural de Infancia (CECI) “El Pingüino”.

Enseñanza temprana y banco de germoplasma

El encargado del Laboratorio de Malezas y del Banco de Germoplasma del SAG en Punta Arenas, Roberto Niculcar, explicó el sentido formativo de la iniciativa: “En el banco tenemos 16 mil sobres con semillas, que representan un tercio de las que existen en Chile. Es importante trabajar con la primera infancia para que sepan por qué es importante preservar, cómo nos relacionamos con las plantas y para qué las utilizaban los pueblos originarios. Lo que uno conoce es lo que protege”, remarcó el profesional, quien además capacitará a las educadoras y técnicas de los recintos de la Junji.

El desarrollo museográfico y ambiental del Patio de Luz es articulado por la antropóloga Ixia Mendoza, sumándose este aporte a colaboraciones previas de la empresa ProdEng S.A. y del Museo Regional. Autoridades como el director regional (s) del SAG, Gustavo Stanton-Yonge, y la directora regional (s) de la Junji, María Angélica Andrade Gallardo, coincidieron en que este entorno pedagógico vivo brindará aprendizajes cotidianos sobre los ciclos de la naturaleza y los usos medicinales y tradicionales de la flora magallánica.