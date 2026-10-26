María Corina Machado regresa a Venezuela y reaparece públicamente en el estado Lara

La dirigente opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, regresó formalmente a Venezuela y reapareció de manera sorpresiva en una iglesia católica del estado Lara, en el noroeste del país, donde fue recibida entre vítores por militantes y adherentes de su partido, Vente Venezuela.

“Estoy aquí. Con ustedes”, publicó Machado en su cuenta oficial de X momentos previos a su llegada a la misa celebrada en la plaza de Santa Rosa, en la ciudad de Barquisimeto. Según informaron voceros de su comando, la líder política acudió al templo religioso para agradecer a la Divina Pastora tras concretar su ingreso al territorio nacional, cuyos detalles y ruta de acceso se mantienen bajo estricta reserva de seguridad.

Retorno tras meses en el exterior y anuncio de González Urrutia

Machado había salido de Venezuela en diciembre de 2025 para participar en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, etapa posterior a meses de permanecer en la clandestinidad. Desde su salida al extranjero, su equipo de prensa denunció haber sorteado al menos siete bloqueos aéreos y marítimos que impidieron su reingreso inmediato a suelo venezolano.

El retorno fue ampliamente celebrado por su aliado electoral, el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien desde el exterior confirmó su intención de retornar próximamente para coordinar acciones directas: “Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso”, afirmó en redes sociales.

Este hito ocurre en un complejo escenario de transición política en Venezuela, tras la salida de Nicolás Maduro en enero de 2026 y la asunción de Delcy Rodríguez como mandataria interina. Desde la oposición y Vente Venezuela exigen fijar la fecha para la convocatoria a comicios presidenciales transparentes en 2027, mientras el régimen interino sostiene contactos preliminares para destrabar una salida democrática.