Sistema de Admisión Escolar abre período complementario de postulación para colegios públicos y subvencionados

El Ministerio de Educación dio inicio al período complementario de postulación del Sistema de Admisión Escolar (SAE), etapa orientada a garantizar un cupo en la educación formal para estudiantes de cara al próximo año escolar en establecimientos públicos y particulares subvencionados del país.
La plataforma digital de postulación recibirá solicitudes hasta las 23:59 horas del martes 17 de noviembre. El trámite se efectúa directamente en línea a través del portal oficial habilitado por la cartera educacional.
Esta segunda convocatoria del proceso de admisión está dirigida a tres grupos específicos de familias y apoderados:
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Quienes no alcanzaron a ingresar su postulación durante el período principal regular.
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Aquellos postulantes que no consiguieron una asignación de vacante en los resultados preliminares.
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Quienes, tras conocer la designación inicial, optaron por rechazar formalmente el establecimiento educacional asignado.
Desde el organismo educativo instaron a los tutores a revisar oportunamente la oferta de cupos disponibles en cada comuna y completar el registro antes de la medianoche de la fecha límite establecida en el calendario escolar.