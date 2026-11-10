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Sistema de Admisión Escolar abre período complementario de postulación para colegios públicos y subvencionados

El proceso en línea se mantendrá habilitado hasta las 23:59 horas del 17 de noviembre y está dirigido a familias sin vacante, que rechazaron la asignación previa o no participaron en la etapa regular.

Periodista Web
Periodista Web

El Ministerio de Educación dio inicio al período complementario de postulación del Sistema de Admisión Escolar (SAE), etapa orientada a garantizar un cupo en la educación formal para estudiantes de cara al próximo año escolar en establecimientos públicos y particulares subvencionados del país.

La plataforma digital de postulación recibirá solicitudes hasta las 23:59 horas del martes 17 de noviembre. El trámite se efectúa directamente en línea a través del portal oficial habilitado por la cartera educacional.

Esta segunda convocatoria del proceso de admisión está dirigida a tres grupos específicos de familias y apoderados:

  • Quienes no alcanzaron a ingresar su postulación durante el período principal regular.

  • Aquellos postulantes que no consiguieron una asignación de vacante en los resultados preliminares.

  • Quienes, tras conocer la designación inicial, optaron por rechazar formalmente el establecimiento educacional asignado.

Desde el organismo educativo instaron a los tutores a revisar oportunamente la oferta de cupos disponibles en cada comuna y completar el registro antes de la medianoche de la fecha límite establecida en el calendario escolar.

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