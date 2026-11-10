Sistema de Admisión Escolar abre período complementario de postulación para colegios públicos y subvencionados

El Ministerio de Educación dio inicio al período complementario de postulación del Sistema de Admisión Escolar (SAE), etapa orientada a garantizar un cupo en la educación formal para estudiantes de cara al próximo año escolar en establecimientos públicos y particulares subvencionados del país.

La plataforma digital de postulación recibirá solicitudes hasta las 23:59 horas del martes 17 de noviembre. El trámite se efectúa directamente en línea a través del portal oficial habilitado por la cartera educacional.

Esta segunda convocatoria del proceso de admisión está dirigida a tres grupos específicos de familias y apoderados:

Quienes no alcanzaron a ingresar su postulación durante el período principal regular .

Aquellos postulantes que no consiguieron una asignación de vacante en los resultados preliminares.

Quienes, tras conocer la designación inicial, optaron por rechazar formalmente el establecimiento educacional asignado.

Desde el organismo educativo instaron a los tutores a revisar oportunamente la oferta de cupos disponibles en cada comuna y completar el registro antes de la medianoche de la fecha límite establecida en el calendario escolar.