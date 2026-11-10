Proponen auditar a concesionaria de Zona Franca por pagos e inversiones pendientes en Magallanes

Una propuesta formal para que el gobernador Jorge Flies licite durante 2027 una auditoría externa e independiente a la concesionaria de la Zona Franca, Sociedad de Rentas Inmobiliarias Ltda., presentó al Consejo Regional el core Rodolfo Arecheta.

La iniciativa busca incorporar un ítem de financiamiento específico en el presupuesto del próximo año para revisar en detalle el cumplimiento del contrato de concesión. En particular, la fiscalización apunta a transparentar la transferencia del 28% de los ingresos brutos que corresponden al Gobierno Regional, el compromiso del 6% destinado a reinversión, los gastos rendidos en publicidad y la aplicación efectiva de multas.

El consejero advirtió que actualmente el control de estos dineros carece de contraparte técnica propia: “Hoy el pago se respalda en informes de auditores que contrata la propia concesionaria. El Gobierno Regional necesita su propia revisión independiente”.

Antecedentes de deudas y acuerdos previos

Como fundamento de su requerimiento, Arecheta recordó que una auditoría solicitada en 2012 por la Subsecretaría del Interior detectó diferencias en las transferencias correspondientes a los períodos 2007 y 2011. Dicha indagatoria derivó en un pronunciamiento de la Contraloría General de la República en 2015, organismo que cuantificó compromisos pendientes por más de $7.600 millones a valor actual.

Aquel informe del órgano contralor constató obras comprometidas y no ejecutadas por 124 mil UF, sanciones por atrasos que sumaban 57 mil UF, $150 millones por precio insoluto más intereses y $15 millones por concepto de subarriendos.

El representante regional expuso además que la Comisión de Control y Seguimiento del propio GORE había acordado en marzo de 2025 contratar un peritaje contable externo. Sin embargo, en agosto de este año el organismo reconoció que la licitación no se concretó.

“Cada año sin revisar es un año en que pueden prescribir las acciones para exigir dineros adeudados por la concesionaria al Gobierno Regional, en caso de que existan diferencias entre lo debido y lo pagado”, alertó Arecheta. La moción será sometida a votación en la próxima sesión plenaria del Consejo Regional.