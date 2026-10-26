En el corazón de Punta Arenas, The British School conmemoró sus 130 años de trayectoria al servicio de la educación austral mediante un solemne acto conmemorativo que convocó a toda su comunidad educativa. La ceremonia rindió tributo a la historia del establecimiento educacional más longevo de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, fundado en 1896.
The British School conmemora 130 años de historia educativa en Magallanes
El establecimiento más longevo de la región celebró su aniversario junto a más de 800 estudiantes, docentes y apoderados, rindiendo homenaje al legado del reverendo John Williams y proyectando la formación de líderes globales desde la capital austral.