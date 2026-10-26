The British School conmemora 130 años de historia educativa en Magallanes

En el corazón de Punta Arenas, The British School conmemoró sus 130 años de trayectoria al servicio de la educación austral mediante un solemne acto conmemorativo que convocó a toda su comunidad educativa. La ceremonia rindió tributo a la historia del establecimiento educacional más longevo de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, fundado en 1896.