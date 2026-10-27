Abren convocatoria para Cormag-CON 2027: el gran encuentro de cómic e ilustración en Punta Arenas

La Corporación Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena (Cormag) dio inicio al proceso formal de convocatoria para ser parte de Cormag-CON 2027, consolidado como el principal certamen dedicado a la difusión del cómic, la ilustración y la narrativa visual en el extremo sur del país.

El encuentro artístico y cultural se llevará a cabo entre el 5 y el 7 de febrero de 2027 en las dependencias de Zonaustral, en la Zona Franca de Punta Arenas. Durante las tres jornadas, el espacio albergará una concurrida feria de expositores, talleres formativos, charlas temáticas y diversas actividades abiertas al público, articuladas bajo el lema central: “Magallanes: Puerta de Entrada a la Antártica”.

Al respecto, la gerenta general de Cormag, Yenny Oyarzo, destacó el impacto territorial de esta tercera edición: “Buscamos fortalecer las industrias creativas locales y poner en valor el talento austral en torno al continente blanco”, apuntando a generar vitrina para dibujantes emergentes y consolidados de la Patagonia.

Requisitos y plazos de postulación

El llamado contempla 40 cupos exclusivos dirigidos a ilustradores, guionistas, dibujantes y narradores gráficos residentes en la región que deseen presentar sus obras y comercializar sus publicaciones durante la feria.

Para formalizar la inscripción, las y los interesados deben enviar sus datos de contacto junto con enlaces o perfiles de portafolios digitales y redes sociales al correo electrónico secretaria@corporacionmagallanes.cl. La recepción de antecedentes estará habilitada hasta las 23:59 horas del lunes 2 de noviembre de 2026. Los postulantes seleccionados serán convocados a una reunión técnica preliminar para coordinar los aspectos logísticos y operativos de la convención.