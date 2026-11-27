Una especial jornada se vivió en los estudios de Pingüino Multimedia con la visita de alumnos del colegio Shepherd School de Punta Arenas, quienes eligieron el programa Tarde Libre para dar término a su taller de periodismo.

La iniciativa, que se desarrolló entre abril y noviembre de 2026, contó con la participación de ocho estudiantes de entre 12 y 14 años y estuvo a cargo de Carolina Ruiz Alvarado, periodista titulada en 2007 con 19 años de experiencia en el área de las comunicaciones.

A través de una metodología entretenida y práctica, los escolares tuvieron la oportunidad de acercarse al mundo de los medios realizando entrevistas, redactando noticias, elaborando titulares, presentando noticiarios y experimentando distintos roles periodísticos.

Expresión, confianza y pensamiento crítico

El taller tuvo como principal objetivo potenciar la creatividad, la expresión, la confianza y las habilidades comunicativas de los jóvenes, además de fomentar la curiosidad, la investigación y el pensamiento crítico.

Según explicó la profesional a cargo, la iniciativa buscó ir más allá del aprendizaje técnico del oficio, entregando herramientas que permitieran a los estudiantes descubrir sus propias capacidades, expresar sus ideas, formular preguntas y desenvolverse frente a otras personas.

La visita al programa Tarde Libre marcó el cierre de meses de aprendizaje, brindándoles la oportunidad de conocer desde adentro el funcionamiento de un medio de comunicación y acercarse en vivo a la experiencia de la radio y la televisión regional.