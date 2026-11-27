Una disminución de 1,6 puntos porcentuales en doce meses registró la tasa de informalidad laboral en la Región de Magallanes durante el trimestre móvil agosto-septiembre-octubre de 2026, situándose en un 18,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Esta baja equivale a 1.580 personas menos en condiciones de informalidad (un descenso interanual del 7,9%), reflejándose tanto en hombres (16,4%) como en mujeres (22,1%).

Tras analizar los datos junto al Observatorio Laboral de Magallanes, el seremi del Trabajo, José Miguel Salas, valoró el indicador señalando que “es una señal favorable, porque nuestro objetivo no es solamente generar más empleo, sino que este sea formal y con acceso a la seguridad social”, aunque advirtió que persisten desafíos para dinamizar la contratación en el sector privado.

Desocupación regional y comportamiento por sectores

En paralelo, la tasa de desocupación regional alcanzó un 6,8%, aumentando 0,7 puntos porcentuales en un año, aunque manteniéndose por debajo del promedio nacional del 10%. Si bien la población ocupada se mantuvo estable en 98.385 personas, la fuerza de trabajo creció un 0,7%, impulsada principalmente por un incremento de quienes buscan empleo por primera vez.

Por sectores económicos, las principales variaciones en la ocupación regional fueron:

Viñeta Alzas: Enseñanza (22,2%), industria manufacturera (15,9%) y administración pública (14,4%).

Viñeta Caídas: Comercio (-27,4%) y actividades de salud (-23,3%).

Medidas para dinamizar la empleabilidad

Ante este escenario, el seremi Salas enfatizó que el aumento de personas que ingresan por primera vez al mercado laboral emplaza a las autoridades a redoblar los esfuerzos con sentido de urgencia para recuperar el crecimiento económico regional. Frente a ello, desde la cartera del Trabajo destacaron el despliegue del Plan Empleo 360 y de la Estrategia Nacional de Demanda Laboral por Inversión (ENADI), iniciativas orientadas a fortalecer la empleabilidad y anticipar los requerimientos de capital humano de los distintos sectores productivos de la zona.

Finalmente, la autoridad regional recalcó que la prioridad del Gobierno es impulsar la inversión para que esta se traduzca en puestos de trabajo efectivos para las familias magallánicas: “Estamos trabajando con herramientas de corto plazo, como los subsidios a la contratación y el Subsidio Unificado al Empleo, junto con medidas de capacitación, certificación de competencias y adaptabilidad laboral”, concluyó Salas.