Campeonas nacionales de básquetbol visitaron Tarde Libre

La selección de básquetbol del Colegio Charles Darwin visitó el programa Tarde Libre luego de consagrarse campeona nacional en esta disciplina, un importante logro deportivo que les permitirá enfrentar próximamente un nuevo desafío: disputar el Sudamericano en Ecuador.

Durante la entrevista, las jóvenes deportistas conversaron sobre la experiencia vivida durante el campeonato nacional, el trabajo y la preparación que hubo detrás de este resultado y la emoción de haber alcanzado el primer lugar.







Además, compartieron sus expectativas de cara a la competencia sudamericana, instancia en la que tendrán la oportunidad de llevar su talento a un escenario internacional.

El encuentro también permitió conocer el esfuerzo, compromiso y compañerismo que existe detrás de este equipo y el camino recorrido para alcanzar este importante logro.

Tarde Libre continúa abriendo sus puertas al deporte regional y a jóvenes talentos que, con esfuerzo y dedicación, llevan el nombre de Magallanes más allá de sus fronteras.