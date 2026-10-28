Centro de Negocios Sercotec realiza Feria Gastronómica 2026 en ZonAustral con Mikel Zulueta y más de 20 expositores

Entre el jueves 29 y el sábado 31 de octubre, las instalaciones de ZonAustral (Zona Franca de Punta Arenas) albergarán la primera edición de la Feria Gastronómica del Centro de Negocios Sercotec Punta Arenas 2026. El evento reunirá a más de 20 expositores locales en una plataforma comercial diseñada para visibilizar el trabajo de micro y pequeñas empresas, fomentar la vinculación comercial y poner en valor los productos con identidad patagónica.

La actividad contará con demostraciones culinarias en directo a cargo del staff de chefs de Inacap y del reconocido restaurante puntarenense La Marmita, sumando como invitado estelar al connotado chef nacional Mikel Zulueta, quien presentará su propuesta gastronómica De Cucharas.

Vitrina para el ecosistema emprendedor

Al proyectar las tres jornadas, la directora regional de Sercotec, Sabrina Garay Miranda, destacó el impacto económico del evento: “Sin duda estos tres días de feria son tres días de fiesta, donde emprendedores magallánicos se unen en una vitrina comercial de gran importancia, dando a conocer materias primas regionales y las preparaciones que se pueden hacer con ellas. El empleo es una de las prioridades, por lo que nos alegra entregar este espacio que genera un plus a los emprendedores, quienes son los que también generan trabajo en la comunidad”, recalcó.

Por su parte, la jefa del Centro de Negocios Sercotec Punta Arenas, Mery Ruiz, apuntó que articular a los productores con cocineros consolidados permite expandir sus modelos de negocio: “Trabajar en relevar este tipo de vitrinas vinculando a los emprendedores con destacados chefs de reconocimiento nacional y regional permite extender su visión respecto a sus preparaciones y enaltecer los productos con sello regional”.

Coordenadas y horarios

La muestra gastronómica funcionará de manera ininterrumpida de 10:30 a 20:00 horas durante sus tres días de ejecución. La ceremonia oficial de inauguración está fijada para este jueves 29 de octubre a las 14:30 horas, en el sector de toldos exteriores de uno de los accesos principales al módulo central de ZonAustral.