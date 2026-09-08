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Club El Natalino celebra 30 años de trayectoria deportiva en el Barrio 18 de Septiembre

La institución perteneciente a la Asociación de Fútbol 18 de Septiembre visitó el programa Tarde Libre junto a deportistas infantiles para conmemorar tres décadas de historia formativa. La directiva invitó a la comunidad a participar en una actividad abierta fijada para este sábado 13 de septiembre.

Periodista Web
Periodista Web

En el marco de la conmemoración de sus 30 años de fundación, dirigentes e integrantes del Club El Natalino participaron en el programa Tarde Libre para repasar la trayectoria de la institución deportiva ligada a la Asociación de Fútbol 18 de Septiembre.

La delegación estuvo encabezada por el profesor Javier Colivoro junto a ocho alumnos de las series infantiles, quienes acudieron en representación de las nuevas generaciones de futbolistas que integran la serie formativa del club. Durante la conversación, los representantes agradecieron el compromiso de las familias y de la comunidad magallánica en el desarrollo del proyecto deportivo.

En la instancia, los integrantes de la rama de fútbol hicieron un llamado a los vecinos y simpatizantes a sumarse a la jornada abierta a la comunidad programada para este sábado 13 de septiembre, evento que formará parte de los festejos oficiales por las tres décadas del club en la capital regional.

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