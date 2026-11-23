Este lunes comenzó la Feria Municipal de Navidad en el Mall Espacio Urbano Pionero de Punta Arenas, instancia que busca impulsar la economía local y ofrecer alternativas de regalos con identidad regional de cara a las fiestas de fin de año.

La exposición funciona en el sector Recreo, ubicado en el segundo piso del recinto comercial junto al patio de comidas, y congrega a diez emprendimientos formalizados a través del municipio, de los cuales ocho participan por primera vez en este tipo de vitrinas comerciales.

Además de exhibir productos pensados para los tradicionales intercambios de regalos en oficinas, colegios y hogares, esta edición incorpora a la Corporación Educacional Meraki Nuevo Comienzo. La entidad, dedicada a la atención de jóvenes adultos con discapacidad intelectual, presenta creaciones en pintura, pirografía y resina elaboradas en sus talleres laborales y protegidos.

La iniciativa surge del convenio de colaboración público-privada suscrito en julio entre la Municipalidad de Punta Arenas y Espacio Urbano Pionero para abrir espacios directos de comercialización a pequeños productores locales.

La feria permanecerá abierta de forma continua hasta el domingo 29 de noviembre, entre las 10:30 y las 20:30 horas, con entrada liberada para toda la comunidad.