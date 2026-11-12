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Elenco de Coro del Teatro Municipal de Punta Arenas presentará gala gratuita este domingo

Con 35 artistas en escena y un repertorio de 11 obras musicales, el espectáculo dirigido por Joshua Obilinovic abrirá las presentaciones de fin de año de las agrupaciones artísticas comunales.

Periodista Web
Periodista Web

El Elenco de Coro del Teatro Municipal “José Bohr” ofrecerá un espectáculo gratuito a la comunidad de Punta Arenas este domingo 15 de noviembre a las 19:00 horas, bajo la dirección de Joshua Obilinovic. La presentación tendrá una duración de 60 minutos e incluirá un repertorio de 11 obras musicales con interpretaciones a capella e instrumentales.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, invitó a los vecinos a asistir a la duodécima gala de la agrupación. “Es un elenco que va a estar en su gala número 12, un elenco espectacular de grandes artistas locales con un gran maestro. Por eso están todos invitados para que nos acompañen este domingo 15 a las siete de la tarde. Son 35 personas en escena, con una duración de 60 minutos y un gran repertorio que lo han ensayado con mucho talento como siempre”, señaló.

Retiro de entradas y cartelera de fin de año

Las invitaciones gratuitas estarán disponibles este jueves 12 de noviembre en el supermercado Unimarc Sur, entre las 15:00 y las 17:00 horas, y en el Teatro Municipal, de 15:00 a 19:00 horas. El viernes 13 de noviembre podrán retirarse únicamente en el recinto teatral, en horario de 15:00 a 19:00 horas, o hasta agotar stock.

La profesional de cultura del municipio, Maribel Valle, explicó que el concierto inaugurará las galas de cierre de año de los elencos comunales y adelantó las próximas actividades de la programación artística.

“Ahora en noviembre vamos a tener un estreno de obra basada en el musical de La Novicia Rebelde, una adaptación libre que está bajo la dirección de Paulina Carrasco como directora general y participan dos elencos, el coro Voces Blancas y el coro de Adultos, culminando las galas con la presencia de la Orquesta Latinoamericana y el ballet folclórico municipal“, detalló.

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