Elenco de Coro del Teatro Municipal de Punta Arenas presentará gala gratuita este domingo

El Elenco de Coro del Teatro Municipal “José Bohr” ofrecerá un espectáculo gratuito a la comunidad de Punta Arenas este domingo 15 de noviembre a las 19:00 horas, bajo la dirección de Joshua Obilinovic. La presentación tendrá una duración de 60 minutos e incluirá un repertorio de 11 obras musicales con interpretaciones a capella e instrumentales.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, invitó a los vecinos a asistir a la duodécima gala de la agrupación. “Es un elenco que va a estar en su gala número 12, un elenco espectacular de grandes artistas locales con un gran maestro. Por eso están todos invitados para que nos acompañen este domingo 15 a las siete de la tarde. Son 35 personas en escena, con una duración de 60 minutos y un gran repertorio que lo han ensayado con mucho talento como siempre”, señaló.

Retiro de entradas y cartelera de fin de año

Las invitaciones gratuitas estarán disponibles este jueves 12 de noviembre en el supermercado Unimarc Sur, entre las 15:00 y las 17:00 horas, y en el Teatro Municipal, de 15:00 a 19:00 horas. El viernes 13 de noviembre podrán retirarse únicamente en el recinto teatral, en horario de 15:00 a 19:00 horas, o hasta agotar stock.

La profesional de cultura del municipio, Maribel Valle, explicó que el concierto inaugurará las galas de cierre de año de los elencos comunales y adelantó las próximas actividades de la programación artística.

“Ahora en noviembre vamos a tener un estreno de obra basada en el musical de La Novicia Rebelde, una adaptación libre que está bajo la dirección de Paulina Carrasco como directora general y participan dos elencos, el coro Voces Blancas y el coro de Adultos, culminando las galas con la presencia de la Orquesta Latinoamericana y el ballet folclórico municipal“, detalló.