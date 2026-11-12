Presidente Kast rechaza cortes de rutas por paro de camioneros y llama a evitar escenas del estallido social

El presidente José Antonio Kast abordó nuevamente la movilización de los camioneros y las negociaciones que mantiene el Ejecutivo con el gremio, reiterando su rechazo a los bloqueos de carreteras y llamando a los distintos sectores productivos a enfrentar las dificultades económicas de manera conjunta.

Las declaraciones del jefe de Estado se produjeron durante una actividad en la que autoridades de Gobierno anunciaron la creación de nuevos puestos de trabajo para el sector turístico de cara a la temporada de verano 2026-2027.

En la instancia, el mandatario sostuvo que las interrupciones del tránsito agravan el escenario económico y apuntó contra las prácticas registradas durante el estallido social. “¿Derecho a manifestarse? Sí, ¿derecho a cortar carreteras? No. Estamos en mesas de diálogo. Ayer tuvimos avances (con los camioneros) y hoy seguimos avanzando, pero tenemos que actuar todos unidos. Ese es el llamado más urgente”, señaló.

Kast pidió a transportistas, comerciantes, mineros, agricultores y pescadores evitar enfrentamientos internos y mantener operativa la conectividad del país. “Esto es entre todos, no contra otros. No volvamos a ese pasado donde se destruyó nuestra nación, no volvamos a donde alguien tenía que bajarse de un vehículo y bailar para pasar. Eso es inaceptable”, cuestionó.

Compromiso de recursos para el turismo

Durante la misma jornada, el presidente reafirmó una de sus promesas de campaña al comprometer el aumento al doble en los aportes estatales destinados a la promoción turística, iniciativa para la cual espera contar con el respaldo del Congreso Nacional.

“Vamos a cumplir un compromiso que tomamos cuando estábamos todos en campaña, vamos a duplicar los aportes para promocionar nuestro turismo”, indicó el mandatario, agregando que la reactivación de la próxima temporada estival requiere del esfuerzo transversal de los gremios productivos.