Camioneros se movilizan en el acceso norte de Punta Arenas y rechazan propuesta de congelamiento de combustibles

Cerca de treinta vehículos de carga se apostaron en el sector del cruce de la muerte a la espera de resoluciones nacionales, aunque el gremio descartó por ahora un corte total de rutas en Magallanes. Una treintena de vehículos de carga se instaló de manera pacífica en el acceso norte de Punta Arenas, específicamente en el sector conocido como el cruce de la muerte, en adhesión a la movilización nacional del gremio de camioneros.

Los transportistas de la Región de Magallanes indicaron que se mantienen apostados a la espera de las definiciones que adopte el sector a nivel país, advirtiendo que las conversaciones sostenidas hasta ahora con las autoridades regionales no han arrojado respuestas concretas a sus demandas.

El presidente de la Asociación de Dueños de Camiones (Asoducam), Miguel Cárdenas, cuestionó la propuesta gubernamental de congelar las tarifas de los hidrocarburos y exigió un régimen diferenciado para la zona austral debido a su condición de territorio aislado.

“Nosotros, no obstante que hemos tenido reuniones con autoridades, acá no hay solución. Nosotros no aceptamos la congelación de precios, cuando es una burla que ahora los precios se duplican. En Magallanes una región extrema requiere un trato especial en los precios de los combustibles”, manifestó el dirigente gremial.

Cárdenas subrayó además el impacto transversal que el alza del transporte tiene sobre el costo de vida en la zona: “La ciudadanía debe tener en cuenta que esto no es un tema solo de camioneros, a todos nos influye, ya que nos afecta a todos”.

Pese a la presencia de las máquinas en el acceso a la capital regional, desde la organización señalaron que, por el momento, no se prevé un bloqueo total del tránsito en las carreteras de Magallanes. Noticia en desarrollo.