El Club de Leones Cruz del Sur lanzó una campaña dirigida a la comunidad magallánica para alcanzar los 10.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram, en el marco de la difusión de las 39ª Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.

Según detalló la organización a través de sus plataformas digitales, actualmente faltan 1.800 usuarios para cumplir este desafío, orientado a ampliar el alcance informativo de la cruzada solidaria en la región.

La convocatoria es encabezada por Avril, embajadora de la campaña de este año, quien mediante un registro audiovisual invitó a los vecinos a seguir el perfil oficial y difundir el mensaje entre sus familiares y amigos utilizando la etiqueta #JornadasMagallanicas.

Bajo el lema “Un compromiso que no se detiene”, la iniciativa busca fortalecer una comunidad digital activa que permita visibilizar el trabajo clínico y de rehabilitación que se ejecuta en el territorio austral.