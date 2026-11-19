Este miércoles 18 de noviembre se concretó el vuelo inaugural de la temporada 2026-2027 del servicio aéreo subsidiado que conecta Punta Arenas con la localidad rural de Pampa Guanaco, en la comuna de Timaukel.

La ruta, licitada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y operada por Aerovías DAP mediante una aeronave Tecnam, recorre 180 kilómetros sobre el Estrecho de Magallanes en aproximadamente 40 minutos.

Esta alternativa de transporte permite a los habitantes de Tierra del Fuego evitar traslados terrestres de al menos cinco horas por caminos de difícil acceso, facilitando la realización de trámites médicos y bancarios en el continente sin necesidad de pernoctar en Porvenir.

Nuevos horarios y frecuencias

Para este ciclo, el servicio incorporó una frecuencia adicional en día hábil, quedando programado con tres vuelos semanales de ida y vuelta los días miércoles, viernes y domingo.

Hasta marzo: Las salidas desde Punta Arenas se realizarán a las 18:00 horas y el retorno desde Pampa Guanaco a las 19:00 horas .

Desde abril: Debido a la disminución de luz natural, los despegues se adelantarán a las 16:30 y 17:30 horas, respectivamente.

Tarifas preferenciales para residentes

Gracias al subsidio estatal, los pasajeros que acrediten residencia en la comuna de Timaukel acceden a pasajes rebajados casi a la mitad de su valor comercial, fijados en $13.400 para adultos y estudiantes, y en $6.710 para personas mayores.

Aunque el recorrido está orientado prioritariamente a los vecinos del sector, el público general y los turistas también pueden utilizar el servicio en caso de existir cupos disponibles.