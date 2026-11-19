La Municipalidad de Punta Arenas presentó ante la Comisión de Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial del Consejo Regional de Magallanes los alcances técnicos del proyecto Polideportivo Antártica Chilena, trámite orientado a conseguir los recursos para iniciar su fase de diseño.

La iniciativa cuenta con Recomendación Satisfactoria (RS) desde el 23 de octubre y solicita una inversión de $1.057 millones, considerando un plazo estimado de 18 meses para ejecutar la consultoría y los estudios previos necesarios antes de postular a los fondos de construcción.

Características del recinto proyectado

El futuro complejo se levantará en un terreno del Instituto Nacional de Deportes (IND) sobre el cual el municipio mantiene un comodato permanente, operando de manera independiente respecto de otras obras proyectadas por dicha repartición en el sector.

Según los antecedentes expuestos, la infraestructura tendrá capacidad para 5.000 espectadores y dispondrá de diez espacios de entrenamiento permanente. Esto permitirá el uso diario por parte de deportistas locales, además de habilitar a Magallanes para recibir competencias internacionales, convenciones y eventos culturales durante todo el año.

Próximos pasos en el Consejo Regional

Tras esta primera presentación ante los consejeros regionales, el municipio y el equipo de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan) aguardan una segunda sesión de trabajo —eventualmente junto al IND— para responder consultas específicas de los integrantes de la comisión.

Con esa instancia se espera completar la revisión de antecedentes antes de someter a votación el financiamiento que permitirá dar inicio formal al desarrollo del proyecto en la capital regional.