Emotivo homenaje folclórico en Punta Arenas: Crean y dedican cueca a la conductora Mayra Ibáñez en Pingüino Multimedia

Un conmovedor momento televisivo y folclórico se vivió en los estudios de Pingüino Multimedia durante la emisión del programa “Tarde Libre”, luego de que el conjunto regional Pasionarios de la Cueca sorprendiera a la periodista y conductora Mayra Ibáñez con una interpretación inédita: una cueca escrita y dedicada íntegramente a su trayectoria.

La composición fue obra del folclorista Juan Vargas, quien creó la pieza musical como un gesto de reconocimiento al compromiso constante de la profesional en la difusión de las tradiciones, la música austral y la danza típica, abriendo de manera permanente los espacios de radio y televisión a campeones de cueca, agrupaciones y cultores magallánicos.

Sorpresa en vivo y profunda emoción

La presentación se concretó en el bloque “Tarde de Mate y Cueca”, tomando completamente desprevenida a la comunicadora. Al escuchar por primera vez la letra que retrataba su vínculo con la cultura regional, la conductora no pudo contener las lágrimas de emoción ante las cámaras.

“Que alguien se tome el tiempo de escribir una canción para mí es algo que nunca imaginé. Me emocionó muchísimo porque siento un amor enorme por el folclore. Siempre he intentado abrir las puertas del programa para que nuestros artistas tengan el espacio que merecen. Esta cueca es un regalo que voy a guardar para siempre”, expresó Mayra Ibáñez tras finalizar la interpretación entre aplausos del equipo realizador y los folcloristas presentes.