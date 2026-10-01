Aguas Magallanes y Agrupación Ecológica se unen en la plantación de lengas nativas en el Humedal Tres Puentes

En el marco de las actividades del Día Nacional del Medio Ambiente, Aguas Magallanes sumó esfuerzos junto a la Agrupación Ecológica de la Patagonia en una jornada comunitaria de reforestación nativa desarrollada en las inmediaciones del Humedal Tres Puentes, hito urbano de conservación ubicado en la capital magallánica.

La iniciativa consideró la plantación de 40 ejemplares de lenga en el sector de avenida Eduardo Frei con Los Generales. Los árboles fueron donados por la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Punta Arenas, contando además con la entusiasta colaboración de los niños y niñas del club de Forjadores Ambientales de la Escuela Villa Las Nieves.

Alianza técnico-ambiental con el sector privado

El trabajo conjunto entre la sanitaria y la Agrupación Ecológica consolida una alianza iniciada en 2025, periodo en que ambas entidades gestionaron el retiro de más de 900 toneladas de residuos del área y colaboraron técnicamente en el resguardo acústico y ambiental durante la construcción de infraestructura sanitaria colindante.

“Aguas Magallanes ha sido fundamental. Logramos combinar nuestro rigor técnico con una empresa de profundo arraigo regional. Esta alianza demuestra que sí es posible que el sector público, privado y comunitario trabajen juntos por el territorio”, destacó Humberto Gómez Galindo, presidente de la Agrupación Ecológica de la Patagonia. Por su parte, la analista de Medio Ambiente de la sanitaria, Katherine Millalonco, resaltó el compromiso de incorporar una mirada ambiental experta en cada uno de sus proyectos operacionales. La histórica jornada fue además registrada por el programa Chile Circular de TVN.