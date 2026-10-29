Inauguran Feria Gastronómica de Sercotec con 30 expositores locales y cocina en vivo en Punta Arenas

Con una variada oferta de productos regionales y la presencia de productores locales, se inauguró la Feria Gastronómica de los Centros de Negocios Sercotec, un encuentro abierto a la comunidad orientado a visibilizar y fortalecer el desarrollo culinario y el comercio de la zona.

La muestra congrega a 30 stands de emprendedores, quienes exhiben distintas propuestas gastronómicas tradicionales e innovadoras, brindando a los visitantes un recorrido por las elaboraciones y materias primas representativas del territorio.

El programa de actividades se extenderá durante tres jornadas consecutivas, periodo en el que el público podrá presenciar demostraciones culinarias en tiempo real, charlas de difusión técnica y talleres formativos dictados por especialistas del área productiva.

Clases magistrales y oferta local

Entre los principales atractivos de la presente edición destaca la intervención del reconocido chef nacional Mikel Zulueta, quien encabezará sesiones de cocina en vivo orientadas a interactuar con los asistentes y compartir técnicas gastronómicas aplicadas a insumos tradicionales.

La iniciativa funciona además como una vitrina comercial para consolidar canales directos de venta entre los elaboradores y el público consumidor, ampliando el posicionamiento de los negocios asesorados por la red pública de fomento productivo durante todo el fin de semana.