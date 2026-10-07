Iniciativa “Zumba Para Toda Edad” invita a la comunidad a participar de sus clases gratuitas en Punta Arenas

En una amena conversación con el programa radial Tarde Libre, conducido por la periodista Mayra Ibáñez, integrantes de la iniciativa comunitaria “Zumba Para Toda Edad” compartieron los detalles y proyecciones del proyecto que desde hace más de un año promueve la actividad física, la música y el bienestar integral entre los vecinos de Punta Arenas.

Durante la transmisión, las vecinas Dolores, Marylu y Silvia asistieron al estudio para relatar el origen del grupo, destacando que el objetivo principal es consolidar un espacio abierto e inclusivo donde personas de distintas edades puedan compartir, ejercitarse y disfrutar del baile en un ambiente de compañerismo.

Coordenadas y clases gratuitas

Según explicaron las voceras, las jornadas destacan no solo por el ritmo y el movimiento, sino también por la calidez y acogida que se genera en cada encuentro entre quienes asisten regularmente.

Para quienes deseen sumarse, las clases de “Zumba Para Toda Edad” se imparten de manera completamente gratuita los días lunes y miércoles, de 20:00 a 21:00 horas, en la sede de la Junta de Vecinos de la Población Silva Henríquez, ubicada en la esquina de calle Hornillas con Salesianos. Desde el espacio radial reiteraron la invitación a toda la comunidad magallánica a participar activamente de estas instancias deportivas recreativas.