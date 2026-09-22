Jardín Continente Blanco realizará jornada de Puertas Abiertas para la comunidad en Punta Arenas

En el estudio de Tarde Libre, programa de Pingüino Multimedia conducido por la periodista Mayra Ibañez, representantes del Jardín Infantil Continente Blanco realizaron una cordial invitación a las familias de Punta Arenas a participar de su próxima jornada de Puertas Abiertas.

La actividad se desarrollará el próximo sábado 3 de octubre en las dependencias del establecimiento, ubicado en calle Armando Sanhueza 2245. La iniciativa tiene como objetivo principal estrechar lazos con la comunidad local, permitiendo a los padres y apoderados recorrer las instalaciones, conocer de cerca los espacios pedagógicos y profundizar en la propuesta educativa del recinto con miras al proceso de matrícula 2027.

Show de magia y colaboración institucional

Durante la entrevista, las representantes del jardín destacaron que la jornada está concebida como un punto de encuentro familiar lleno de sorpresas para los más pequeños. Entre las atracciones principales, el evento contará con un show de magia en vivo, actividades recreativas y la participación especial del Ejército de Chile, institución que desplegará dinámicas dinámicas e interactivas dirigidas a los niños y niñas asistentes.

Desde la producción de Tarde Libre —espacio que se transmite de lunes a viernes entre las 15:00 y 18:00 horas por las plataformas de Pingüino Multimedia— reafirmaron su compromiso de continuar visibilizando proyectos educativos, sociales y culturales que beneficien directamente a los habitantes de la Región de Magallanes.