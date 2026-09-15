Lanzan la Gran Fiesta de la Chilenidad “Los Magalotes” en el Club de Rodeo de Punta Arenas

Una nueva alternativa para celebrar las Fiestas Patrias en familia fue presentada oficialmente en Punta Arenas: la Gran Fiesta de la Chilenidad “Los Magalotes”, evento que se llevará a cabo los días 18 y 19 de septiembre en el recinto del Club de Rodeo, ubicado en el kilómetro 9 Sur.

La iniciativa contempla 19 puestos gastronómicos con preparaciones tradicionales como asado de cordero, curanto, anticuchos, empanadas y mote con huesillos. Arturo Hueicha, organizador y director del conjunto Los Maquis, destacó la idea de recuperar este espacio al aire libre: “Estamos apuntando a que la gente tenga un lugar como el Club de Rodeo para venir a disfrutar en familia”, señaló.

Programación, precios y fin solidario

La jornada diurna se extenderá entre las 12:00 y las 21:00 horas, contando con la presentación de agrupaciones folclóricas, conjuntos de cumbia, chamamé y escuelas de cueca. Además, el Club de Leones ofrecerá paseos a caballo en la medialuna, cuyos fondos recaudados irán en beneficio de la Jornada del Niño Impedido Magallánico.

La entrada diurna tendrá un valor de $2.500 (incluye acceso y estacionamiento). Por su parte, la programación nocturna ofrecerá una peña folclórica en el salón principal desde las 21:00 hasta las 03:30 horas, con una entrada de $8.000 individual o $15.000 para dos personas.