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Lanzan la Gran Fiesta de la Chilenidad “Los Magalotes” en el Club de Rodeo de Punta Arenas

El evento se desarrollará el 18 y 19 de septiembre en el kilómetro 9 Sur. Ofrecerá 19 puestos gastronómicos, música en vivo, peña nocturna y paseos a caballo a beneficio de las Jornadas por la Rehabilitación.

Periodista Web
Periodista Web

Una nueva alternativa para celebrar las Fiestas Patrias en familia fue presentada oficialmente en Punta Arenas: la Gran Fiesta de la Chilenidad “Los Magalotes”, evento que se llevará a cabo los días 18 y 19 de septiembre en el recinto del Club de Rodeo, ubicado en el kilómetro 9 Sur.

La iniciativa contempla 19 puestos gastronómicos con preparaciones tradicionales como asado de cordero, curanto, anticuchos, empanadas y mote con huesillos. Arturo Hueicha, organizador y director del conjunto Los Maquis, destacó la idea de recuperar este espacio al aire libre: “Estamos apuntando a que la gente tenga un lugar como el Club de Rodeo para venir a disfrutar en familia”, señaló.

Programación, precios y fin solidario

La jornada diurna se extenderá entre las 12:00 y las 21:00 horas, contando con la presentación de agrupaciones folclóricas, conjuntos de cumbia, chamamé y escuelas de cueca. Además, el Club de Leones ofrecerá paseos a caballo en la medialuna, cuyos fondos recaudados irán en beneficio de la Jornada del Niño Impedido Magallánico.

La entrada diurna tendrá un valor de $2.500 (incluye acceso y estacionamiento). Por su parte, la programación nocturna ofrecerá una peña folclórica en el salón principal desde las 21:00 hasta las 03:30 horas, con una entrada de $8.000 individual o $15.000 para dos personas.

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