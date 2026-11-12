ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Niño de siete años resulta con lesiones graves tras ser atropellado en el centro de Punta Arenas Robo a sucursal del Banco BCI en Concepción deja botín superior a $8.520 millones y divisas extranjeras Sujeto intenta golpear con un fierro a trabajador y destruye local comercial en el Barrio Croata de Punta Arenas Adulto mayor resultó intoxicado por monóxido de carbono en su vivienda de Punta Arenas
> Entretención

Liceo María Auxiliadora organiza Zumbatón Solidaria en Punta Arenas a beneficio de las Jornadas por la Rehabilitación

El evento abierto a toda la comunidad se realizará este viernes 20 de noviembre desde las 19:00 horas, con ingreso por calle Magallanes y un aporte voluntario mínimo de $1.000.

Periodista Web
Periodista Web

El Liceo María Auxiliadora extendió una invitación abierta a la comunidad de Punta Arenas para participar en una Zumbatón Solidaria, evento deportivo y recreativo destinado a reunir fondos en beneficio de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.

La actividad se desarrollará el próximo viernes 20 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, en el gimnasio del establecimiento educacional, habilitando el ingreso por calle Magallanes.

La jornada es organizada en conjunto por el Centro de Estudiantes (CEDIMA) y el Centro de Padres del Liceo María Auxiliadora, junto a los Centros de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur.

Desde la organización convocaron a los asistentes a vestir ropa flúor y colaborar mediante un aporte voluntario desde los $1.000, precisando que en el acceso no se entregará vuelto, con el propósito de agilizar el ingreso y maximizar la recaudación para la campaña solidaria regional.

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS