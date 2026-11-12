Donald Trump cuestiona limpieza de elecciones de medio mandato tras triunfo demócrata en ambas cámaras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la transparencia de las elecciones de medio mandato celebradas el pasado 3 de noviembre, comicios en los que el Partido Demócrata obtuvo el control de ambas cámaras del Congreso.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario puso en duda por primera vez la legitimidad de la votación: “¿Alguien cree realmente que estas ‘elecciones’ fueron honestas? ¿Cómo pudieron las encuestas estar tan equivocadas?”.

En la misma publicación, el líder republicano apuntó contra los mecanismos de sufragio utilizados en el proceso electoral. “Algunas ‘oleadas’ de votos anticipados fueron tan grandes que era imposible ganar, sin importar cuánta gente acudiera a votar. Todo gira en torno a las máquinas, que son mucho más importantes que el votante”, sostuvo.

Las declaraciones modifican la postura inicial expresada por el jefe de Estado horas después de los comicios, cuando afirmó al diario The New York Times que estaba “dispuesto a aceptar los resultados”. Este nuevo emplazamiento ocurre mientras el mandatario mantiene su postura de no reconocer la derrota sufrida en las elecciones presidenciales de 2020 frente a Joe Biden.

Mayoría demócrata y derrota republicana en Misisipi

Tras la jornada electoral, la oposición aseguró amplias mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, además de ganar gobernaciones relevantes como la del estado de Texas.

El escenario legislativo para el oficialismo se estrechó aún más este miércoles, cuando proyecciones difundidas por cadenas como CNN y AP confirmaron la victoria del demócrata Scott Colom en la elección senatorial de Misisipi, considerado un histórico bastión conservador.

Con el 99 % de los votos escrutados, el fiscal de distrito de 43 años superó a la senadora republicana Cindy Hyde-Smith por más de 4.400 sufragios. Con este resultado, el Partido Demócrata amplía su mayoría en la Cámara Alta a 55 de los 100 escaños y recupera una senaduría en un estado donde no ganaba desde 1982 y en el que Trump se impuso por 22 puntos en 2024.