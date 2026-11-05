Municipalidad de Punta Arenas inicia entrega de entradas para el concierto Réquiem de Mozart

La Municipalidad de Punta Arenas abrió el proceso de retiro de invitaciones para el concierto “Réquiem Mozart, de Magallanes para el mundo”, presentación que subirá a escena este sábado 7 de noviembre a las 19:00 horas en el Teatro Municipal José Bohr.

El montaje artístico reunirá a 78 intérpretes locales, entre integrantes del Coro de la Universidad de Magallanes (UMAG), la Orquesta Mozart Aeternum y solistas vocales, todos bajo la dirección del maestro Nicolás Petrovich. La función tendrá una extensión estimada de una hora y media de manera continua, sin intermedio.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, relevó el despliegue técnico y la participación de los elencos de la zona: “Es un estreno total y absoluto del concierto Réquiem Mozart, de Magallanes para el mundo. Estamos muy contentos por varias razones, sus protagonistas son artistas que hoy participan en el coro de la Universidad de Magallanes, la Orquesta Mozart y el grupo de solistas vocales. Serán 78 personas en escena, lo que representa un número muy importante y un gran trabajo por parte de la UMAG”.

Puntos y horarios de retiro

La distribución gratuita de boletos se llevará a cabo durante dos jornadas consecutivas en distintos sectores de la ciudad: