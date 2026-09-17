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Programa Tarde Libre celebra las Fiestas Patrias en Punta Arenas con destacados campeones de cueca y música en vivo

La transmisión especial conducida por Mayra Ibáñez transformó los estudios del canal en una fonda televisiva, reuniendo al grupo Achalay, el conjunto Tradición Austral y destacados exponentes de la danza folclórica nacional.

Periodista Web
Periodista Web

Zapateo, pañuelos al viento y lo mejor de las tradiciones nacionales se tomaron las pantallas de la Región de Magallanes durante la edición especial de la “Fonda de Tarde Libre”. El espacio televisivo convirtió sus estudios en un escenario festivo para dar la bienvenida a las celebraciones de Fiestas Patrias desde el extremo sur.

Bajo la conducción de la periodista Mayra Ibáñez, la jornada contó con la musicalización en vivo del grupo folclórico Achalay, encargados de amenizar la transmisión vespertina. El despliegue de danza estuvo liderado por el conjunto Tradición Austral, agrupación de la zona que reafirmó su compromiso con el rescate y difusión de las manifestaciones patrimoniales en la Patagonia.

Campeones nacionales en escena

El bloque central estuvo marcado por la exhibición de los vicecampeones nacionales del Campeonato de Cueca Adulto Salamanca, quienes deslumbraron con una sólida presentación de la danza nacional.

A ellos se sumaron las muestras del campeón de Danza Representativa Alto Hospicio Senior y la campeona del torneo Jóvenes del Melipulli, consolidando una cumbre de exponentes de distintas generaciones que celebraron la identidad republicana y folclórica desde la capital magallánica.

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