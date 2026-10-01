Punta Arenas se prepara para “All Dance III – Fusión Escénica”: gran encuentro de danza y artes locales en El Arriero

Este viernes 2 de octubre, la capital de la Región de Magallanes albergará la tercera versión del encuentro artístico “All Dance III – Fusión Escénica”, una propuesta que convoca en un solo espacio a bailarines, agrupaciones y escuelas locales de diversas disciplinas para celebrar la danza y las artes escénicas de Punta Arenas.

Organizado por Pam Vega a través de AP Dance Company, el evento busca romper la lógica de la competencia para consolidarse como un espacio colaborativo de difusión y encuentro. La parrilla programática de esta edición promete un recorrido por la danza árabe, bachata, salsa, ‘Ori Tahiti, danza contemporánea, ritmos urbanos, heels, samba, pop, lyrical jazz, K-pop, caporal, chamamé y cueca, esta última con la presentación estelar de Magdalena y Cristóbal, campeones regionales de la disciplina.

Escena local unida en un emblemático recinto

Entre los artistas y compañías confirmadas destacan Dominique Labra, Victoria Hurtado, Jesús Sardá, Any Rojas, Susan More, Daniela Mandiola, Josse Poblete, Makarena Mansilla, Nicolás Cares, Consuelo Zafira, Damaris Monzón y Catalina, junto a agrupaciones de amplia trayectoria como K-Pop Reset, Inspiración Dance, The Team Company, Escuela Sarabi, Fantasía Oriental Austral, Esencias de mi Tierra, Alma Jamal y Entre Amigos y Tradiciones.

La cita es en el recinto El Arriero de Punta Arenas. La apertura de puertas está fijada para las 22:00 horas, dando inicio a las presentaciones a las 22:30 horas. Desde la organización recordaron que no habrá venta de entradas en la puerta, por lo que los tickets deben adquirirse de forma anticipada con un valor de $10.000 para las compras de octubre.