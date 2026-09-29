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Cámara Chilena de la Construcción impulsa la transformación digital en los municipios con “Revi: permisos con IA”

La herramienta, desarrollada junto a Google Cloud, busca agilizar la tramitación de permisos de edificación en todo Chile.

Christian Jiménez
Christian Jiménez

En el marco de sus 75 años de historia, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) reafirma su compromiso con el desarrollo del país presentando “Revi: permisos con IA”, una innovadora solución público-privada diseñada para transformar la tramitación de permisos sectoriales a través de inteligencia artificial.

Desarrollada con el soporte tecnológico de Google Cloud, esta iniciativa aborda una de las principales problemáticas del sector: los extensos tiempos de espera e incertidumbre que afectan tanto a empresas como a ciudadanos, impactando directamente en la inversión y la economía del país.

¿Cómo funciona Revi?

Revi se enfoca inicialmente en la optimización de los permisos de edificación y obras menores a nivel municipal. Para ello, utiliza dos asistentes virtuales con inteligencia artificial complementaria:

  • Clara Revi (para el solicitante): Acompaña a las personas y empresas en la preparación de su expediente antes de ingresarlo a la Dirección de Obras Municipales (DOM). Realiza una pre-revisión para detectar errores o faltas ex-ante.

  • Norman Revi (para el revisor municipal): Apoya al equipo de la DOM en la revisión técnica, facilitando la generación de observaciones formales sobre el contenido y la forma de cada proyecto.

Ambos asistentes operan bajo los mismos marcos regulatorios: la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), la OGUC, las ordenanzas de los Planes Reguladores Comunales (PRC) y las circulares DDU.

Principales herramientas y funcionalidades

Revi integra soluciones automatizadas tanto para los revisores como para los usuarios:

  1. Checklist de antecedentes: Verificación automática de la documentación requerida según la solicitud.

  2. Consultas normativas interactivas: Un chat inteligente que responde dudas sobre la normativa vigente con referencias directas.

  3. Análisis de la solicitud: Revisión automatizada para validar que la información del expediente esté completa y consistente.

  4. Asistencia en observaciones: Norman ofrece redacción asistida de borradores para los revisores, mientras que Clara permite a los usuarios consultar dudas sobre el acta de observaciones mediante un chat interactivo.

Despliegue nacional y metas de expansión

Tras ser piloteada exitosamente durante 2025 en Providencia y Maipú, la herramienta ha iniciado su expansión nacional.

Actualmente, 10 municipalidades ya forman parte de la red de inteligencia artificial de Revi:

  • Región Metropolitana: Providencia, Maipú, Independencia, Vitacura, Renca y San Miguel.

  • Regiones: Puerto Varas, Puerto Montt, Valdivia, Puerto Aysén, Rancagua y Viña del Mar.

Plan de Crecimiento

  • Meta 2026: Sumar 20 nuevos municipios al sistema.

  • Meta 2027: Incorporar otros 53 municipios e integrar más tipos de normativas y documentos.

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