Cámara Chilena de la Construcción impulsa la transformación digital en los municipios con “Revi: permisos con IA”

En el marco de sus 75 años de historia, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) reafirma su compromiso con el desarrollo del país presentando “Revi: permisos con IA”, una innovadora solución público-privada diseñada para transformar la tramitación de permisos sectoriales a través de inteligencia artificial.

Desarrollada con el soporte tecnológico de Google Cloud, esta iniciativa aborda una de las principales problemáticas del sector: los extensos tiempos de espera e incertidumbre que afectan tanto a empresas como a ciudadanos, impactando directamente en la inversión y la economía del país.

¿Cómo funciona Revi?

Revi se enfoca inicialmente en la optimización de los permisos de edificación y obras menores a nivel municipal. Para ello, utiliza dos asistentes virtuales con inteligencia artificial complementaria:

Clara Revi (para el solicitante): Acompaña a las personas y empresas en la preparación de su expediente antes de ingresarlo a la Dirección de Obras Municipales (DOM). Realiza una pre-revisión para detectar errores o faltas ex-ante .

Norman Revi (para el revisor municipal): Apoya al equipo de la DOM en la revisión técnica, facilitando la generación de observaciones formales sobre el contenido y la forma de cada proyecto.

Ambos asistentes operan bajo los mismos marcos regulatorios: la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), la OGUC, las ordenanzas de los Planes Reguladores Comunales (PRC) y las circulares DDU.

Principales herramientas y funcionalidades

Revi integra soluciones automatizadas tanto para los revisores como para los usuarios:

Checklist de antecedentes: Verificación automática de la documentación requerida según la solicitud. Consultas normativas interactivas: Un chat inteligente que responde dudas sobre la normativa vigente con referencias directas. Análisis de la solicitud: Revisión automatizada para validar que la información del expediente esté completa y consistente. Asistencia en observaciones: Norman ofrece redacción asistida de borradores para los revisores, mientras que Clara permite a los usuarios consultar dudas sobre el acta de observaciones mediante un chat interactivo.

Despliegue nacional y metas de expansión

Tras ser piloteada exitosamente durante 2025 en Providencia y Maipú, la herramienta ha iniciado su expansión nacional.

Actualmente, 10 municipalidades ya forman parte de la red de inteligencia artificial de Revi:

Región Metropolitana: Providencia, Maipú, Independencia, Vitacura, Renca y San Miguel.

Regiones: Puerto Varas, Puerto Montt, Valdivia, Puerto Aysén, Rancagua y Viña del Mar.

Plan de Crecimiento