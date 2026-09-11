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Zonaustral lanza la campaña “Sorteo a lo Grande” para Fiestas Patrias con cuatro autos cero kilómetros como premio

El recinto franco de Punta Arenas inició las festividades patrias con música y sorteos semanales de gift cards. La iniciativa se extenderá hasta el 27 de diciembre y sorteará dos Suzuki Celerio y dos Changan X7 Plus año 2027.

Periodista Web
Periodista Web

El módulo central de Zonaustral comenzó a vivir las Fiestas Patrias con música en vivo, pie de cueca y el puntapié inicial de su tradicional campaña de fin de año titulada “Sorteo a lo Grande”, iniciativa que premiará la preferencia de los clientes de la franquicia franca hasta el 27 de diciembre.

Mecánica de participación y sorteos dominicales

La dinámica de participación permite obtener un cupón por cada $10.000 en compras realizadas en los locales adheridos, con un tope máximo de 10 cupones por boleta. Un aspecto destacado de las bases es que los tickets depositados se mantendrán acumulados y vigentes durante todo el desarrollo de la campaña, permitiendo que las compras de septiembre sigan concursando en las fechas posteriores y en el sorteo final.

Durante todos los domingos de la campaña, la conducción de Óscar España y Paola Tapia amenizará la entrega de $200.000 semanales en Gift Cards, divididos en dos premios de $100.000. El gran hito de cierre está programado para el domingo 27 de diciembre, jornada en la que se sortearán cuatro vehículos cero kilómetros año 2027: dos modelos Suzuki Celerio 1.0 GLX MT (colores azul y plata) y dos SUVs Changan X7 Plus Luxury MT (colores blanco y gris).

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