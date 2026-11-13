Al menos once muertos tras ataques israelíes en la Franja de Gaza, incluidos seis en bombardeo al hospital Naser

Al menos once personas murieron este jueves a raíz de distintos ataques israelíes en la Franja de Gaza, entre ellas seis fallecidas durante un bombardeo contra el hospital Naser, en la ciudad sureña de Jan Yunis, según informaron los servicios de emergencia palestinos.

El ataque contra dicho centro asistencial constituye el episodio más mortífero registrado desde las elecciones legislativas celebradas en Israel a fines de octubre. Las Fuerzas Armadas israelíes confirmaron la operación y aseguraron que el objetivo era “un alto responsable de Hamás y otros miembros del brazo armado del movimiento islamista”, acusando a la organización de emplear el recinto hospitalario como centro de operaciones.

De acuerdo con el Ejército de Israel, la ofensiva buscaba alcanzar a Muhamad Abu Ismail, a quien sindican como comandante de la Brigada de Jan Yunis de Hamás, junto a otros presuntos milicianos. Sin embargo, Abu Ismail no figura entre las seis víctimas fatales identificadas por el recinto médico, lista en la que sí se encuentran un niño de 13 años y un médico.

Otros ataques en el enclave y reacción de la OMS

Además de los fallecidos en Jan Yunis, dos palestinos —un hombre y una mujer— perdieron la vida luego de que su vehículo fuera bombardeado en las cercanías del hospital Shifa. Personal de ese establecimiento denunció también el impacto de un dron israelí contra una vivienda del mismo barrio, lo que dejó varios heridos, aunque las fuerzas israelíes negaron haber atacado las inmediaciones de ese complejo.

En paralelo, el Hospital de los Mártires de Al Aqsa reportó la muerte de otras dos personas tras el bombardeo contra un automóvil en la calle Al Baraka de Deir al Balah, en el centro de Gaza. Una undécima víctima murió luego de que un dron atacara a un grupo de personas en el campamento de refugiados de Yabalia, en el norte del territorio.

Tras los hechos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró su llamado para que los establecimientos sanitarios de la Franja de Gaza sean resguardados y queden fuera de los ataques. El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, precisó que el bombardeo provocó daños en quirófanos, unidades de recuperación y salas de cuidados intensivos.