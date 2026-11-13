Donald Trump amenaza con duplicar los aranceles a México si no detiene las caravanas de migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves 12 de noviembre con “duplicar inmediatamente” los aranceles a México si el Gobierno del país vecino no frena el avance de las caravanas de migrantes que, según afirmó, se desplazan hacia la frontera estadounidense.

A través de un mensaje difundido en su red social Truth Social, el mandatario aseguró que, tras la derrota republicana en las recientes elecciones legislativas, se están articulando “enormes caravanas” que ya iniciaron su trayecto por territorio mexicano con destino a Estados Unidos.

Política comercial como medida de presión

En su publicación, Trump sostuvo que dichos grupos están compuestos por personas que “varios países no quieren” y advirtió que su administración impedirá su ingreso. “¡Pero no serán aceptadas! México debe detenerlas ahora, y, si no lo hace, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente”, señaló.

Con esta advertencia, el jefe de Estado volvió a utilizar las tarifas comerciales como herramienta de presión para el control fronterizo, una fórmula que ya aplicó durante su primer mandato para exigir a las autoridades mexicanas un mayor despliegue de vigilancia sobre los flujos migratorios.

Hasta ahora, el Gobierno de México no ha emitido una respuesta oficial frente a las declaraciones del mandatario estadounidense, mientras el fenómeno migratorio retoma protagonismo en la relación bilateral y en el debate político interno tras los comicios intermedios.