El impulso del petróleo y la minería no bastó para evitar que Argentina cayera en recesión técnica tras encadenar dos trimestres consecutivos de desempeño negativo en su Producto Interno Bruto (PIB), replicando así el complejo escenario económico que también atraviesa Chile.

Según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el estimador mensual de la actividad económica registró en septiembre un alza de 1,1% en comparación con agosto. Sin embargo, el indicador —que funciona como anticipo provisional del PIB trimestral— mostró una caída interanual de 1,2% frente a septiembre de 2025, sumando su tercera retracción consecutiva a doce meses.

Si bien el Indec publicará el dato oficial del PIB del tercer trimestre el próximo 16 de diciembre, las cifras difundidas confirman la contracción del período.

“Era sabido que la actividad había entrado en recesión técnica durante el tercer trimestre. Los datos de septiembre confirman que la economía acumula dos trimestres consecutivos de caída desestacionalizada, con retrocesos del 1% en el segundo trimestre y del 1,8% en el tercero“, explicó a la agencia EFE Santiago Casas, economista jefe de la consultora EcoAnalytics.

Desplome en pesca e industria

El informe oficial evidencia una marcada disparidad sectorial. Mientras el rubro de hidrocarburos y minería lideró el crecimiento con una expansión interanual de 11,1% —traccionada por el yacimiento Vaca Muerta y proyectos de oro, cobre y litio—, 10 de los 15 sectores medidos registraron números rojos.

Entre los descensos más pronunciados destacó el desplome de la pesca (-48,6%), junto a retrocesos en actividades de alto peso para el mercado interno como la agricultura (-2 puntos) y la industria manufacturera (-1,8%).

“La economía no está creciendo durante 2026. A pesar del impulso de la minería y el sector energético, los sectores ligados al mercado interno siguen mostrando un desempeño negativo”, concluyó Casas.