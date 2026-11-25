La esperanza de vida en Cuba disminuyó por primera vez desde que existen registros en 1950, retrocediendo en más de cuatro años entre 2020 y 2025, según advirtió este martes en La Habana el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Al término de una visita oficial de tres días a la isla de casi 9,5 millones de habitantes, el jefe de la agencia sanitaria de la ONU precisó que el indicador pasó de 78,8 años en 2020 a 74,4 años en 2025, señalando que el sistema de salud cubano “está transitando por una situación difícil y crítica”.

Deterioro de indicadores sanitarios y ayuda de la ONU

De acuerdo con las cifras entregadas por Ghebreyesus, la tasa de mortalidad infantil “se ha más que duplicado”, subiendo de 4 muertes por cada 1.000 nacidos en 2020 a 9,9 en 2025. En paralelo, la mortalidad materna aumentó de 37,4 a 44,1 por cada 1.000 nacimientos entre 2019 y 2025.

“La tasa de supervivencia del cáncer pediátrico ha disminuido del 85% a un 65% a raíz del comienzo del bloqueo energético” impuesto por Estados Unidos a inicios de este año, agregó la autoridad internacional.

Frente a este escenario, el director de la OMS anunció un aporte de dos millones de dólares destinado a financiar campañas de vacunación infantil y la adquisición de material médico esencial, además de comprometer apoyo técnico al programa de reformas impulsado por el gobierno local para abrir su economía al mercado.

“Hay problemas en el sector de salud o en otros sectores por la sanción, que todos conocen, pero, al mismo tiempo, es bueno que el gobierno reconozca que hay problemas internos también. Creo que abordar los temas externos e internos es muy importante para avanzar”, sostuvo Ghebreyesus.

La isla enfrenta una aguda crisis económica marcada por la caída en la generación eléctrica, el turismo y la minería, situación que se profundizó tras el embargo petrolero y las nuevas sanciones aplicadas por la administración de Donald Trump contra distintos sectores productivos de la nación caribeña.