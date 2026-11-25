El Papa Francisco relató haber visto las “puertas del infierno” al dimensionar la gravedad de los abusos sexuales cometidos por el clero y describió visiones místicas del diablo a lo largo de su ministerio, según extractos de su cuaderno personal contenidos en el libro “El diario privado del Papa Francisco”, publicado este martes por el Vaticano.

La obra, compilada y contextualizada por uno de sus colaboradores más cercanos, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, reúne apuntes escritos en un calendario encuadernado en cuero desde 1992 —cuando Jorge Mario Bergoglio era obispo auxiliar de Buenos Aires— hasta el 18 de agosto de 2024. Según explicó Fernández, la publicación responde a un deseo expreso del propio pontífice y expone sus miedos, sentimientos de vergüenza y luchas interiores.

El quiebre tras su viaje a Chile en 2018

Uno de los pasajes más reveladores aborda las consecuencias de su visita a Chile en enero de 2018, viaje marcado por la controversia luego de que desacreditara inicialmente a víctimas de abusos eclesiásticos. Tras ser cuestionado por la prensa en el vuelo de regreso y ordenar una investigación en terreno, Francisco admitió haber sido engañado por la jerarquía local.

“Devastado por la situación en Chile y el diálogo con los periodistas en el avión, tomé conciencia de lo grave que era el problema. Me costó admitir lo que pasó en Chile; no pensé que fuera tan grave”, escribió el pontífice.

El 7 de junio de 2018, meses después de aquella gira, anotó: “Vi la entrada al infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas”, lamentando posteriormente en julio y agosto la vergüenza y el daño provocado a la Iglesia.

Encuentros con el diablo y crisis espiritual

En sus escritos, Francisco también relata tres experiencias viscerales que describió como encuentros con el diablo: dos ocurridas durante su etapa en Buenos Aires y una tercera días después de regresar desde Chile a Roma. “Lo vi y escuché su voz, triunfante, poseyéndolo todo. ‘Ahora he conseguido todo lo que quería'”, consignó en una entrada del 24 de enero de 2021, añadiendo que no podía olvidar “el poderoso ronquido de su voz”.

Esa misma fecha marcó el inicio de una profunda crisis espiritual entre 2021 y 2022, coincidiendo con los dolores intestinales que en julio de 2021 lo obligaron a someterse a una cirugía de colon y con la agitación en la Santa Sede por la investigación financiera que derivó en la destitución del cardenal Angelo Becciu.

De acuerdo con el cardenal Fernández, este período de desolación estuvo ligado principalmente a las presiones de gobierno y a la “tentación de la omnipotencia” en el ejercicio del poder, conflicto interno que Francisco superó entregándose a la misericordia de Dios.