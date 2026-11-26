Las autoridades de Brasil decidieron retirar definitivamente a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, y reducir el nivel de su representación diplomática en el país vecino en medio del deterioro de las relaciones bilaterales. La medida responde a los dichos del ministro de Exteriores argentino, Pablo Quirno, quien puso en tela de juicio la legitimidad del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

El Gobierno de Brasil, que calificó las declaraciones como una “provocación” con intención “rupturista” frente a una victoria obtenida por más de cuatro millones de votos de diferencia, resolvió además no invitar al presidente argentino, Javier Milei, a la ceremonia de toma de posesión de Lula da Silva, prevista para el próximo 5 de enero.

Tras la salida de Bitelli, será el encargado de negocios, Eduardo Uziel, quien quede al frente de la legación diplomática brasileña en Buenos Aires mientras continúan degradándose los lazos entre ambas naciones. El propio Milei ha proferido insultos en el pasado contra su homólogo brasileño y ha facilitado la salida y fuga hacia Estados Unidos de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

El origen del roce diplomático

La crisis escaló después de que el canciller Quirno señalara que “hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían, de alguna manera, en duda toda la situación”. “El que reconoce el resultado de la elección es el propio Tribunal Electoral. Que nosotros digamos sí o no, no cambia”, insistió la autoridad trasandina.

No obstante, el resultado de los comicios brasileños ha sido reconocido incluso por el Partido Liberal de Brasil —colectividad del candidato Flávio Bolsonaro— y otras formaciones opositoras, además de diversos gobiernos de la región.