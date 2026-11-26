Por noveno año consecutivo, Blumar participó activamente en una nueva edición de las SalmoJornadas, entregando 390 kilos de salmón —más del 20% del total aportado por los gremios de la industria— para la elaboración de 7.000 porciones en beneficio de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.

La preparación gastronómica estuvo a cargo de estudiantes y docentes de liceos técnicos de Punta Arenas y Puerto Natales junto a INACAP, mientras que la compañía desplegó a sus colaboradores voluntarios tanto en el centro de la capital regional como en su tienda Mercado Blumar para apoyar la comercialización directa.

La actividad culminó en el evento central de la campaña solidaria, instancia en la que el sector salmonicultor concretó una donación total cercana a los $67 millones, sumando los aportes de trabajadores, empresas asociadas y lo recaudado por la venta de las porciones.

“Las SalmoJornadas representan muy bien el espíritu que existe en Magallanes cuando distintos actores se unen detrás de una causa común. Somos parte de esta región y para nosotros es especialmente significativo que un producto que producimos aquí pueda transformarse en un aporte concreto para los propios magallánicos”, destacó Pablo Solís, gerente regional XII de Blumar.

Vínculo territorial y aporte superado respecto a 2025

Esta colaboración se enmarca en el trabajo permanente de la compañía por integrar su producción regional en la vida cotidiana de la comunidad, superando el volumen aportado en 2025. A través de iniciativas como Mercado Blumar y programas de alimentación escolar con productos locales, la empresa busca fortalecer su vínculo territorial.

“Las SalmoJornadas permiten cerrar un círculo entre producir en la región, acercar ese producto a las personas y, al mismo tiempo, apoyar una causa que tiene un profundo significado para los magallánicos”, concluyó Solís.