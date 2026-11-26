China calificó este miércoles de “histórica” la misión tripulada Shenzhou-24, nave que se acopló ayer a la estación espacial Tiangong llevando a bordo al pakistaní Muhammad Zeeshan Ali, quien se convirtió en el primer astronauta extranjero en viajar al complejo orbital chino.

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Guo Jiakun, destacó que astronautas de ambas naciones viajaron juntos para concretar “una histórica cooperación en ciencia y tecnología aeroespacial” y un “nuevo hito” en la colaboración internacional del programa chino de vuelos tripulados.

“Pekín está dispuesto a trabajar con todos los países para profundizar la cooperación espacial internacional, mejorar la gobernanza global del espacio y lograr que los frutos de su exploración beneficien mejor a toda la humanidad”, aseguró el vocero, subrayando el rol de la Tiangong como una “plataforma experimental abierta a la investigación científica mundial”.

El acoplamiento de la cápsula —tripulada por el comandante Tang Hongbo, Wu Yi y Muhammad Zeeshan Ali— se completó a las 11:56 hora local (03:56 GMT), luego de haber despegado a las 08:18 (00:18 GMT) desde el centro espacial de Jiuquan, en el noroeste de China.







Ciencia bilateral y estancia récord de un año en órbita

La misión marca el debut de un tripulante extranjero en el programa espacial tripulado de Pekín y la llegada inédita de un astronauta internacional a la Tiangong, estación cuya construcción concluyó a fines de 2022.

Ali, especialista de carga útil y también primer ciudadano pakistaní en el espacio, ejecutará experimentos científicos desarrollados conjuntamente por China y Pakistán. Tras una estancia breve, retornará a la Tierra a bordo de la Shenzhou-23 junto a los chinos Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying —la primera taikonauta de Hong Kong—, quienes arribaron al complejo en mayo pasado.

En contraste, el comandante de la Shenzhou-23, Zhu Yangzhu, permanecerá en órbita para completar la primera estancia de un año del programa espacial tripulado chino, experimento clave para evaluar los efectos de misiones prolongadas en la salud, el rendimiento y los sistemas de soporte vital.

Conformada por el módulo central Tianhe y los laboratorios Wentian y Mengtian, la estación Tiangong está diseñada para operar al menos durante una década y proyecta convertirse en la única plataforma habitada en órbita baja tras el retiro de la Estación Espacial Internacional —previsto para 2032—, mientras Pekín mantiene su meta de llevar astronautas a la Luna antes de 2030.