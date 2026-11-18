Cerca de 178 sitios web de alcance global, entre ellos los de la cadena BBC, IKEA, Air France-KLM, Zoom y el banco HSBC de Emiratos Árabes Unidos, fueron blanco de un ciberataque destinado a robar información financiera e infectar dispositivos de Apple, según informó prensa especializada el martes.

De acuerdo con el medio Cyber News, los atacantes infiltraron código JavaScript malicioso en herramientas alojadas en Optimizely, una plataforma digital utilizada por grandes corporaciones para personalizar la experiencia de los usuarios en línea. El objetivo de la maniobra era sustraer números de tarjetas de crédito y criptomonedas, además de cargar código en equipos de Apple.

El incidente fue descubierto por el investigador en seguridad Scott Helme, quien detalló en su blog que entre las páginas expuestas figuran algunas de las más visitadas del mundo: Zoom, BBC, CNN, Salesforce, GitLab, IKEA, HSBC (Emiratos Árabes Unidos), Equifax, Air France-KLM, Ledger y Peacock.

Helme precisó que la mayor parte del código malicioso ya fue retirada de los portales comprometidos. En tanto, Optimizely confirmó mediante un comunicado difundido en la red social X que detectó y contuvo la brecha en su herramienta Optimizely Web Experimentation: “La ruta vulnerable está bloqueada, el código inyectado se ha eliminado y se ha contactado directamente a los clientes”, aseguró la empresa.

Interrupciones en servicios de Apple y en red interna de la NSA

Durante la misma jornada del martes, usuarios de Apple reportaron interrupciones y dificultades para acceder a plataformas como iCloud, Apple Pay y la tienda App Store.

Según la página oficial de soporte de la firma tecnológica, App Store, Apple Music y AppleCare registraron una caída de servicio a partir de las 16:45 GMT, horario en que también se informaron problemas con las cuentas y el inicio de sesión en iCloud.

Por otra parte, la cadena CNN reportó que la red de comunicaciones interna de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA) —conocida como NSA Net, utilizada para el intercambio de información altamente clasificada— sufrió una caída este martes. No obstante, seis fuentes consultadas por el medio indicaron que hasta el momento no existen evidencias de que dicha falla responda a un ciberataque.