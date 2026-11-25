Un fuerte emplazamiento formal dirigió la empresa Transportes Axac Ltda. al Concejo Municipal de San Gregorio, luego de que algunos ediles denunciaran públicamente supuestas deficiencias en el servicio subsidiado hacia Villa Punta Delgada.

A través del Oficio N° 11, fechado el 23 de noviembre, el representante legal de la compañía, Cristián Gómez Gallardo, solicitó al cuerpo colegiado que individualice los casos y entregue antecedentes concretos que respalden las declaraciones emitidas en medios regionales desde el pasado 17 de noviembre. De no existir una aclaración fundada que resguarde el prestigio de la firma, el empresario advirtió que evaluarán interponer una querella por injurias.

En el documento, la operadora exige precisar el día, la hora y el sector exacto en que los usuarios habrían quedado abandonados en la carretera por más de cuatro horas, así como si se les obligó a descender quedando expuestos a la intemperie. Al respecto, Gómez reconoció que el bus titular registró entre cuatro y cinco desperfectos mecánicos en el último tiempo, pero descartó que los viajeros pasaran frío o esperaran más de una hora, asegurando que siempre permanecieron dentro de la máquina con calefacción operativa hasta la llegada del vehículo de reemplazo.

Tarifas y fin del pago en destino

Otro punto cuestionado por los concejales apuntaba a presuntos cobros excesivos por el traslado de encomiendas e insumos básicos —cifrándolos en diez mil pesos por una caja de pollos y ocho mil por un saco de papas—, ante lo cual el oficio solicita detallar a quiénes y en qué fechas se les aplicaron dichas tarifas.

El empresario aclaró que el valor único por transportar una caja platanera o un saco de papas de hasta 25 kilos es de cuatro mil pesos, siempre respaldado con boleta o recibo, atribuyendo las críticas a una falta de diálogo previo con las autoridades comunales.

Asimismo, la compañía pidió esclarecer si los dichos difundidos en la prensa responden a hechos constatados o a meras apreciaciones personales, subrayando que este tipo de imputaciones perjudica la continuidad de sus operaciones como prestadores de un servicio licitado.

Finalmente, tras abordar la controversia con la Secretaría Regional Ministerial de Transportes, Axac anunció un cambio en su modalidad operativa: a partir de ahora, toda encomienda deberá pagarse al momento de su recepción en Punta Arenas, eliminando la histórica opción de cancelar al retirar en San Gregorio, medida que Gómez lamentó al señalar que afectará directamente a los vecinos de la comuna rural.