El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que Irán pagará “un precio como nunca antes ha pagado ningún país” si intenta atacar Washington, luego de que medios de comunicación difundieran informes atribuibles a la inteligencia estadounidense sobre presuntos planes para atentar contra altos cargos de su administración.

Las declaraciones fueron emitidas a su llegada a Manila, en Filipinas, donde participa en la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN). Según reportes de prensa norteamericanos, los organismos de seguridad habrían detectado planes detallados para ejecutar ataques con armas químicas o con una “bomba sucia” en suelo estadounidense, lo que motivó la activación de planes de contingencia.

Pese a la gravedad de los antecedentes publicados, Trump afirmó que las autoridades estadounidenses no se “toman muy en serio” esas versiones, aunque arremetió contra el régimen iraní al señalar que “resulta que están locos”. “Por eso no pueden tener un arma nuclear, dicho sea de paso”, agregó el mandatario republicano.

La escala en Filipinas constituye la primera parada de la gira asiática del jefe de Estado norteamericano, itinerario que continuará en China para asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), instancia en la que se proyecta una reunión trilateral junto al presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladimir Putin.