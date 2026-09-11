Dos chilenos sobreviven tras incendio y explosión de ferry en Filipinas: Debieron nadar 50 minutos para salvarse

Una verdadera odisea vivieron dos ciudadanos chilenos luego de sobrevivir al trágico incendio y posterior explosión de la embarcación MV/ June Auster en las costas de la isla de Coron, en la turística provincia de Palawan, Filipinas.

El buque, que navegaba desde Manila con más de 130 personas a bordo (117 pasajeros y 17 tripulantes), se vio envuelto en llamas durante la noche del miércoles. De acuerdo con el reporte de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Coron (MDRRMO), el accidente deja un saldo preliminar de cinco personas fallecidas, 43 rescatados y 86 desaparecidos, en medio de complejas labores de búsqueda dificultadas por las intensas lluvias en la zona.

El dramático relato del escape

Los dos sobrevivientes nacionales corresponden a una pareja de chilenos radicada en Australia que se encontraba de vacaciones en el archipiélago asiático. Según el testimonio entregado por la madre de la joven sobreviviente, Evelyn Morales, los chilenos se percataron de la presencia de denso humo en su camarote antes de que la estructura metálica comenzara a colapsar por la alta temperatura.

“Tuvieron que saltar al agua y la embarcación explotó. Tuvieron que nadar cerca de 50 minutos para llegar a la isla más cercana, relató la familiar. Tras lograr llegar a tierra firme, consiguieron auxilio telefónico y fueron trasladados a un hospital local para recibir atención médica de urgencia. La Guardia Costera de Filipinas mantiene operativos de búsqueda intensivos para dar con el paradero de las decenas de pasajeros que aún permanecen extraviados en el mar de China Meridional.