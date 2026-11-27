Las tormentas registradas durante el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos han afectado al menos 1.500 vuelos y dejado sin suministro eléctrico a casi 640.000 usuarios, quienes afrontan inundaciones y nevadas durante uno de los principales festivos del año y en medio de un tráfico aéreo récord.

Hasta el mediodía (hora del este en EE.UU.), cerca de 400 vuelos con destino u origen en el país norteamericano figuraban cancelados y otros 1.150 con retraso, según informó el sitio especializado FlightAware.

Los aeropuertos con mayor número de cancelaciones eran:

Viñeta Baltimore (zona metropolitana de Washington D.C.): 46 cancelaciones.

Viñeta John F. Kennedy (Nueva York): 35 cancelaciones.

Viñeta Logan (Boston): 22 cancelaciones.

Viñeta Reagan National (Washington D.C.): 19 cancelaciones.

Viñeta LaGuardia (Nueva York): 19 cancelaciones.

Apagones masivos y alertas meteorológicas

Por otro lado, hasta la misma hora, las condiciones climáticas derivaron en cortes de energía con casi 639.000 clientes afectados, de acuerdo con el portal PowerOutage. Los estados con mayor cantidad de usuarios sin luz eran Virginia (220.046), Missouri (147.216), Maryland (96.343), Pensilvania (44.070) y Carolina del Norte (34.108).

Los hechos ocurren tras un aviso del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), que alertó de tormentas, inundaciones y nevadas este jueves desde el sur hasta el norte y en ambas costas del país. El organismo advirtió que “una fuerte tormenta costera provocará vientos intensos, lluvias torrenciales e inundaciones costeras de gran magnitud” a lo largo de la costa este, además de tormentas en California y el estado de Washington en la costa oeste, y alertas de congelamiento y tormentas eléctricas con lluvia intensa en estados fronterizos con México como Arizona, Nuevo México y Texas.

Tráfico aéreo récord y suspensión histórica en Nueva York

El temporal golpea en medio de una movilidad histórica: el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, calificó la temporada de viajes por el Día de Acción de Gracias como el “Super Bowl de los viajes por aire”, reportando 52.000 vuelos el martes —la mayor cifra en dieciséis años—, jornada en la que el promedio de retrasos fue de 32,4 minutos, atribuyendo la mitad de las afectaciones al clima y una cuarta parte al volumen de operaciones.

Asimismo, las tormentas provocaron declaratorias de emergencia en estados como Nueva Jersey —donde usuarios reportaron inundaciones que alteraron la rutina diaria— y Nueva York, ciudad en la que, por primera vez en sus cien años de historia, se pospuso el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy’s hasta el sábado.