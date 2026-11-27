El presidente José Antonio Kast solicitó a su par de Polonia, Karol Nawrocki, que respalde la candidatura conjunta de Chile y Bélgica para albergar la Secretaría del Acuerdo sobre la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, conocido como Tratado de Alta Mar (BBNJ).

“He solicitado que puedan estudiar desde Polonia el tema del tratado de BBNJ, que puedan analizar lo importante que sería para nuestra nación ser sede de ese tratado que hoy día levantamos en unión con Bélgica, para poder resguardar la investigación científica y el cuidado de nuestros mares”, dijo Kast en una declaración conjunta con Nawrocki, tras recibirlo en el Palacio de La Moneda.

El acuerdo, ratificado por más de 80 países y en vigor desde enero pasado, establece por primera vez un marco jurídico para salvaguardar la biodiversidad en aguas internacionales, las que abarcan casi un 50% de la superficie del planeta, permitiendo delimitar áreas marinas protegidas y garantizar el uso sostenible de los recursos oceánicos.

Bélgica y Chile, que hasta principios de noviembre aspiraban por separado a albergar la Secretaría, articularon sus postulaciones para facilitar una decisión durante la primera Conferencia de las Partes (COP1) del tratado, que se realizará entre el 11 y el 22 de enero de 2027 en Nueva York, instancia que deberá pronunciarse entre Valparaíso y la propuesta alternativa de China, Xiamen. Mientras Japón y Estados Unidos ya se han manifestado a favor de la candidatura chileno-belga, funcionarios del gobierno chino han criticado dicha alianza calificándola como una “falta de respeto” y una resolución “a escondidas”.

Soberanía de Ucrania, ciberagresión rusa y relaciones bilaterales

Durante el encuentro de este jueves —que marcó la primera visita oficial de un mandatario polaco a Chile desde el año 2002—, Kast y Nawrocki acordaron además profundizar las relaciones bilaterales y respaldaron la búsqueda de la paz a través del diálogo, así como el respeto a la soberanía y la integridad territorial de cada nación.

“Chile y Polonia creen en el derecho internacional y en el diálogo. Reiteramos nuestro respaldo a la soberanía de cada nación, la integridad territorial de cada nación, en este caso de Ucrania, y la paz que debe alcanzarse mediante el diálogo”, señaló Kast.

Asimismo, el líder del Ejecutivo polaco aprovechó la instancia para subrayar el “problema” que puede suponer una “ciberagresión rusa para todos los países de todos los continentes”. Sus declaraciones se producen tras el anuncio del Ministerio de Defensa polaco sobre la creación de una zona de exclusión aérea en la frontera con Ucrania para facilitar la identificación y el eventual derribo de drones y misiles rusos que ingresen a su espacio aéreo.

Finalmente, se destacó que Chile y Polonia —países que mantienen relaciones diplomáticas desde 1919— avanzan actualmente en la negociación de un Convenio de Seguridad Social que contempla un Acuerdo Principal y un Acuerdo Administrativo.