El Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, anunció este miércoles nuevos aranceles a catorce economías —incluidas China, Japón y la Unión Europea (UE)— de hasta el 20% por prácticas comerciales que considera injustas y que desequilibran la balanza bilateral.

Los gravámenes, que no entrarán en vigor de inmediato, podrían escalar hasta el 40% en el caso de los productos procedentes de China si no prosperan los acuerdos asociados a la tregua comercial pactada el verano pasado entre el Presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.

Las nuevas sobretasas —que se suman a las anunciadas a finales de julio contra unos 60 países bajo el argumento de combatir el trabajo forzoso— alcanzan también a India, Bangladesh, Indonesia, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Suiza, Taiwán, Tailandia y Vietnam. Según Washington, el uso de subvenciones en estas naciones genera una sobreproducción industrial que perjudica a las compañías estadounidenses.

Propuesta contra Brasil y rechazo de la Unión Europea

En paralelo, la Oficina del USTR propuso aranceles adicionales a productos de Brasil, incluidos aviones, alegando una supuesta falta de medidas de Brasilia para abordar las preocupaciones comerciales de Estados Unidos. La iniciativa surge apenas un mes después de la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y tras la partida a territorio estadounidense de su rival Flávio Bolsonaro, apoyado por Trump, luego de su derrota electoral.

La aplicación de estas tarifas no será inmediata, ya que por exigencias legales el Gobierno estadounidense debe completar previamente audiencias, consultas públicas y otros trámites administrativos durante los próximos dos meses.

Tras conocerse el anuncio, la Unión Europea adelantó que analizará las medidas, pero rechazó la justificación esgrimida y pidió a Washington respetar el acuerdo alcanzado con el bloque el año pasado.

“Rechazamos firmemente esa idea”, aseguró Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea. “Por el contrario, Europa es una de las regiones más expuestas a la sobreproducción”, especialmente la china, afirmó, lamentando además desde el bloque de los 27 “la falta de acción conjunta”.