Estados Unidos destina US$ 13 millones para instalar una unidad antinarcóticos regional en Argentina

Estados Unidos aprobó una partida de más de 13 millones de dólares destinada a la instalación de una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en Argentina, organismo que coordinará operaciones de inteligencia y seguridad en el país trasandino y en el resto de América Latina.

Según informó el Ministerio de Seguridad de Argentina a través de un comunicado oficial, de los fondos totales asignados, US$ 7,5 millones se ejecutarán en proyectos bilaterales directos en territorio argentino, mientras que los restantes US$ 5,85 millones financiarán iniciativas de combate al crimen organizado transnacional a escala continental. “La instalación de la unidad regional de INL constituye un nuevo paso en el trabajo estratégico frente a organizaciones criminales que operan cada vez con mayor capacidad”, destacó la cartera estatal.

Alianza trasandina y proyección en el Atlántico Sur

La ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, valoró la asignación de recursos a través de sus canales oficiales: “Argentina es un país confiable y nuestros aliados lo saben. Con Estados Unidos somos socios estratégicos en seguridad”, afirmó la autoridad.

El anuncio consolida el alineamiento internacional impulsado por la administración del presidente Javier Milei con la Casa Blanca bajo el mandato de Donald Trump, marco en el cual ambos países han intensificado la cooperación en defensa e inteligencia. Esta alianza ha tenido un impacto directo en el extremo sur del continente, donde jefes del Comando Sur estadounidense han visitado en dos oportunidades las obras de la base naval militar integrada en Ushuaia —puerta de acceso al estrecho de Drake y la Antártica—, mientras que Washington ha mostrado aperturas diplomáticas respecto al diferendo sobre la soberanía de las islas Malvinas.