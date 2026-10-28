Estados Unidos otorgará visados a Flávio Bolsonaro tras su fuga de Brasil: Lula afirma que “quien no debe, no teme”

El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó que concederá visados de ingreso al excandidato presidencial de Brasil, Flávio Bolsonaro, y a su núcleo familiar directo, luego de que el dirigente del Partido Liberal (PL) abandonara intempestivamente el territorio brasileño en medio de una intensa ofensiva judicial y policial en su contra.

Un portavoz de la cartera diplomática estadounidense, encabezada por Marco Rubio, ratificó a agencias internacionales que la administración norteamericana “expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá entrar en Estados Unidos”. La determinación ocurre en una jornada marcada por la orden de la Policía Federal de anular los pasaportes del excandidato y la resolución del Supremo Tribunal Federal (STF) de abrir una investigación penal por presunta financiación extranjera irregular de su campaña electoral.

Salida clandestina y condena previa

De acuerdo con antecedentes confirmados por parlamentarios aliados, como el diputado Mauricio Marcon, Bolsonaro tomó un vuelo con destino al exilio tras cruzar la frontera terrestre hacia la ciudad argentina de Puerto Iguazú, siguiendo un plan diagramado por su equipo jurídico. El dirigente registra además una condena judicial de cuatro años de prisión por coacciones a la justicia, dictada en el marco de las indagatorias por la intentona golpista que involucra a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Desde su sector político compararon su salida con la situación de la opositora venezolana María Corina Machado, asegurando que desde Norteamérica —donde reside su hermano Eduardo Bolsonaro— denunciará la supuesta persecución del Gobierno y del magistrado del Supremo, Alexandre de Moraes.

Duras declaraciones de Lula da Silva

La fuga del excandidato generó una inmediata y categórica reacción del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien cuestionó con dureza el actuar del abanderado derechista: “Quien no debe, no teme; por lo tanto, quien sale escondido de su país, debe alguna cosa”, fustigó el mandatario.

Lula recordó que antes del balotaje le solicitó transparentar voluntariamente sus cuentas bancarias y tráfico telefónico para despejar dudas: “No lo entregó, lo que demuestra que ese ciudadano, que fue la figura más mentirosa que yo ya vi en el planeta Tierra, no tiene ningún compromiso con la verdad. Es impresionante su desfachatez (…) La familia Bolsonaro es así. Brasil es su segunda patria; su primera patria es lamer las botas de Estados Unidos”, remató el jefe de Estado brasileño.